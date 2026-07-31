Dikili Belediyesi’nden 43 milyonluk satış

İzmir
'in Dikili
Belediyesi, İsmetpaşa ve İslamlar mahallelerinde yer alan toplam 3 bin 634 metrekare büyüklüğündeki 9 adet arsayı 43.6 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Dikili İlçe Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan toplam 3 bin 634 metrekare büyüklüğündeki 9 adet arsayı ihale yoluyla satışa çıkardığını duyurdu. Belediyenin kasasına en az 43 milyon 620 bin TL girmesi beklenen satış ihalesi, 21 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Satışa sunulan taşınmazlar İsmetpaşa (5 adet) ve İslamlar (4 adet) mahallelerinde yer alıyor. En yüksek muhammen bedel, İsmetpaşa'daki 350 metrekarelik arsa için 9 milyon TL olarak belirlendi.