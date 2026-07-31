Emniyetin bekçisi akıma kapılarak can verdi

İzmir Bayındır'da, Bayındır Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yapan 33 yaşındaki Merih Umutlu, önceki akşam lojmanda tamirat yapıyordu. Umutlu, bir anda elektrik akımına kapılıp yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandı. Kalbinin durduğu öğrenilen genç bekçi için Bayındır Devlet Hastanesi'nde doktorlar seferber oldu. Bir saat kalp masajı yapılan talihsiz bekçi doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Umutlu'nun nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yapan merhum Merih Umutlu için Bayındır Hükümet Konağı girişinde resmi tören düzenlendi. Düzenlenen törene Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Bayındır İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, ilçe protokolü, emniyet teşkilatı mensupları, Umutlu'nun mesai arkadaşları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.