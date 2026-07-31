İzmir cuma namazı saati 31 Temmuz 2026

31 Temmuz 2026 Cuma gününde, İzmir merkez ve ilçelerinde ikamet eden binlerce mümin, cuma ibadetini eda etmek üzere camilerdeki yerlerini alacak.
Cemaatle birlikte saf tutmak isteyen vatandaşlar ise sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında "Bugün İzmir'de cuma namazı saat kaçta?" ve "31 Temmuz İzmir öğle ezanı vakti" araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 namaz vakitleri takvimine göre, İzmir'in cuma namazı saati belli oldu.
31 TEMMUZ 2026 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet takvimine göre, 31 Temmuz 2026 Cuma günü İzmir'de cuma namazı saat 13:23'de okunacak öğle ezanı ile birlikte kılınacaktır.
CUMA NAMAZI KAÇ REK'ATTIR?
Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır. (Kâsânî, Bedâ'i, 1/269, 285)
İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir. (Kâsânî, Bedâ'i, 1/285)