İzmir cuma namazı saati 31 Temmuz 2026

CUMA NAMAZI KAÇ REK'ATTIR?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır. (Kâsânî, Bedâ'i, 1/269, 285)

İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir. (Kâsânî, Bedâ'i, 1/285)