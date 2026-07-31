İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 AĞUSTOS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 1 Ağustos Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3775526
Güzelhisar
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3776300
Hasköy
Kızılcaova
Yeşilova
10:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3769715
Ovacık
10:00 - 17:00
Çamköy
12:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3775356
Kavaklıdere
09:00 - 11:00
Beşyol
09:00 - 13:30
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3776296
Mustafa Kemal
09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3775351
Çınarköy
09:00 - 11:00
Ulucak Cumhuriyet
09:00 - 11:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3776464
Çanakçı
09:30 - 17:30
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3774873
Esatpaşa
09:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3776254
Mescitli
09:00 - 17:00
Çamlıca
09:00 - 17:00
Ovacık
09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3776477
Bengiler
09:00 - 15:30
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3776300
Işıklar
10:00 - 12:00
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3776521
M. Fevzi Çakmak
09:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3776448
Kurudere
09:40 - 17:40
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3776278
Hürriyet
09:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3775543
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
10:00 - 12:00
Sasallı Merkez
10:00 - 12:00
Ahmet Taner Kışlalı
09:00 - 17:00
Evka – 2
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3776575
İhsan Alyanak
09:00 - 17:00
Yunus Emre
09:00 - 17:00
Günaltay
09:00 - 17:00