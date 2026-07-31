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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 AĞUSTOS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 AĞUSTOS | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 1 Ağustos Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 1 Ağustos Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3775526

Güzelhisar

10:00 - 16:00

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3776300

Hasköy

Kızılcaova

Yeşilova

10:00 - 12:00

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3769715

Ovacık

10:00 - 17:00

Çamköy

12:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3775356

Kavaklıdere

09:00 - 11:00

Beşyol

09:00 - 13:30

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3776296

Mustafa Kemal

09:00 - 17:00

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3775351

Çınarköy

09:00 - 11:00

Ulucak Cumhuriyet

09:00 - 11:00

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3776464

Çanakçı

09:30 - 17:30

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3774873

Esatpaşa

09:00 - 13:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3776254

Mescitli

09:00 - 17:00

Çamlıca

09:00 - 17:00

Ovacık

09:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3776477

Bengiler

09:00 - 15:30

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3776300

Işıklar

10:00 - 12:00

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3776521

M. Fevzi Çakmak

09:00 - 15:00

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3776448

Kurudere

09:40 - 17:40

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3776278

Hürriyet

09:00 - 14:00

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3775543

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk

10:00 - 12:00

Sasallı Merkez

10:00 - 12:00

Ahmet Taner Kışlalı

09:00 - 17:00

Evka – 2

09:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3776575

İhsan Alyanak

09:00 - 17:00

Yunus Emre

09:00 - 17:00

Günaltay

09:00 - 17:00

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