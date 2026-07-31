Haberler İzmir İzmir'de hasarlı bisikletin hesabı soruldu İzmir'de hasarlı bisikletin hesabı soruldu İzmir’de vapur yolculuğu sırasında bisikleti zarar gören Bülent Deniz’in hukuk mücadelesi mahkeme kararıyla sonuçlandı. İzmir 2. Tüketici Mahkemesi, Tüketici Hakem Heyeti’nin vatandaş lehine verdiği kararı onayladı. 4 bin 20 liralık zararını tahsil eden Deniz, şimdi de İZDENİZ’e maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor İSMAİL HAKKI DOSTOĞLU













İzmir'de yaşayan Bülent Deniz'in vapur yolculuğunda bisikletinin zarar görmesiyle başlayan süreç, yaklaşık bir yıllık hukuk mücadelesinin ardından mahkeme kararıyla neticelendi. Olay, 10 Temmuz 2025 tarihinde Konak-Bostanlı seferini yapan Dokuz Eylül Vapuru'nda yaşandı. Bülent Deniz, bisikletini vapurda bisikletler için ayrılan bölüme bıraktığını, yolculuk sırasında bisikletin devrilerek ön maşa ve ayaklık kısmının zarar gördüğünü öne sürdü. Olayın hemen ardından gemi personeline başvurarak resmi şikâyet formu dolduran Deniz, zararının karşılanmasını talep etti.





ZARARINI TAHSİL ETTİ

Talebinin karşılanmaması üzerine Çiğli Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Deniz, burada haklı bulundu. Heyet, bisiklette oluşan 4 bin 20 liralık zararın karşılanmasına karar verdi. Ancak İZDENİZ bu karara itiraz ederek dosyayı İzmir 2. Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemeye sunulan savunmada, bisikletin vapurda zarar gördüğünün ispatlanamadığı ve olay gününe ait kamera kayıtlarının teknik arıza nedeniyle bulunamadığı belirtildi. Mahkeme ise dosyadaki delilleri değerlendirerek İZDENİZ'in itirazını reddetti ve Tüketici Hakem Heyeti'nin kararını hukuka uygun buldu. Böylece Bülent Deniz, 4 bin 20 liralık zararını tahsil etti.