İzmir'de korku dolu anlar! Alevlerin arasından 10 kişi böyle çıkarıldı

Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 2'nci katında, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve binada çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine, adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 25 personel sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlerin çevre binalara sıçramasını önlemek için çalışma yaparken, diğer taraftan da mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştı.