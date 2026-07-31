İzmir'e sert fırtına uyarısı! İZMİR HAVA DURUMU 31 TEMMUZ CUMA | 11 il için sarı kodlu alarm verildi!

EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 28°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. AMASYA °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu RİZE °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KARS °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 43°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 40°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 42°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 43°C Az bulutlu ve açık