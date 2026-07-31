İzmir'in iç körfezi Akdeniz'in en zengini! Balıkçılıkta rekor yılı

Yağış miktarı ile balık avı arasında doğrudan ilişki bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaşar, 2026-2027 balıkçılık sezonunda son yılların avlanma rekorunun kırılmasını beklediğini açıkladı. Prof. Dr. Yaşar, "Ne kadar çok yağmur yağarsa o yıl o kadar çok balık avı olur. Örneğin; Türkiye'de 2019 yılında balık avımız 370 bin tonken, kurak yıllarında olduğu 2020 ile 2022 yıllarında 270 bin ton kadar düştü. Yüzde 32 azalış oldu. 2023'te olağanüstü bir süper El Nino geldi. Yağışlarımız yüzde 13 arttı ve bir anda balık avımız 387 bin tona çıktı. Aslında bir yerde küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan yağışların da marifeti oldu. Ardından tekrar 2024-2025'te bir kuraklık da geçirdik ve balık avı yeniden düştü. Bu yıl yeniden iyi bir yağış aldığı ve yağış da beklediğimiz için balıkçılık avı yönünden 2026-2027 yılında son yılların rekorunu bekliyorum.