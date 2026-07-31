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Haberler İzmir SON DAKİKA | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE İLÇE İLÇE SU KESİNTİSİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

SON DAKİKA | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE İLÇE İLÇE SU KESİNTİSİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de ikamet edenler dikkat! İZSU'dan son dakika su kesintisi açıklaması geldi. Ana boru arızaları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede uzun süreli su kesintileri yaşanıyor. Sular saat kaçta gelecek? Yanıtı haberimizde...

HABER MERKEZİ

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU güncel kesinti listesini duyurdu! İzmirliler dikkat: Birçok ilçede vanalar kapatıldı, kesintilerin saat kaçta biteceği belli oldu. İşte 31 Temmuz İZSU su kesintisi programı...

TORBALI, ORMANKÖY 31.07.2026 saat 10:12 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BAYINDIR, PINARLI 31.07.2026 saat 08:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI, ALPASLAN, ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 31.07.2026 saat 11:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK 31.07.2026 saat 10:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK, GÜNEY, HİLAL, YENİŞEHİR, ZEYTİNLİK 31.07.2026 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK, HALKAPINAR, YENİŞEHİR 31.07.2026 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA, GAZİOSMANPAŞA 31.07.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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