SON DAKİKA | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE İLÇE İLÇE SU KESİNTİSİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU güncel kesinti listesini duyurdu! İzmirliler dikkat: Birçok ilçede vanalar kapatıldı, kesintilerin saat kaçta biteceği belli oldu. İşte 31 Temmuz İZSU su kesintisi programı...
TORBALI, ORMANKÖY 31.07.2026 saat 10:12 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR, PINARLI 31.07.2026 saat 08:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI, ALPASLAN, ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 31.07.2026 saat 11:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK 31.07.2026 saat 10:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK, GÜNEY, HİLAL, YENİŞEHİR, ZEYTİNLİK 31.07.2026 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK, HALKAPINAR, YENİŞEHİR 31.07.2026 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA, GAZİOSMANPAŞA 31.07.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.