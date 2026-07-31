SON DAKİKA | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE İLÇE İLÇE SU KESİNTİSİ! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU güncel kesinti listesini duyurdu! İzmirliler dikkat: Birçok ilçede vanalar kapatıldı, kesintilerin saat kaçta biteceği belli oldu. İşte 31 Temmuz İZSU su kesintisi programı...