Sözümüzün arkasındayız

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, arsaVev'in yeni yatırım stratejisini, aşamalı konut modelini ve Foça'dan Dikili'ye, Uzundere'den Kuşadası'na ve Ören'e uzanan Ege Bölgesi'ndeki projelerini anlattı. arsa- Vev'in en önemli dönüşümünün yatırımcı kimliğinin güçlenmesi olduğunu vurgulayan Bülent Öztürk, "Kuruluş dönemimizde bazı projelerde mülk sahibi olmadan satış ve proje organizasyonu yürüttük. Ancak markamız büyüdükçe müşterilerimize karşı sorumluluğumuz da büyüdü. Bu nedenle yatırımcısı olmadığımız hiçbir projede yer almama kararı aldık. Bugün arsaVev, kendi arsasını satın alan, sermayesini ortaya koyan ve proje sorumluluğunu üstlenen bir markadır" dedi.

'TEK ÇATI ALTINDA TOPLADIK'

Yeni strateji kapsamında, mülkiyeti Ekmas'a ait olup pazarlaması arsaVev tarafından yürütülen projelerin arsaları satın alındı; satışını arsaVev'in gerçekleştirdiği ancak proje taahhütleri Ekmas üzerinde bulunan işlerin sorumluluğu devralındı. Dikili, Beypazarı, Çanakkale ve Assos başta olmak üzere ilgili arsalar ve taahhütler yaklaşık 2 milyar TL'lik yatırımla arsaVev çatısı altında toplandı. Bülent Öztürk, "Bu yalnızca bir arsa satın alma işlemi değil, müşterilerimize verdiğimiz sözleri kendi mülkiyetimiz, sermayemiz ve kurumsal sorumluluğumuz altına alma kararıdır. Bundan sonraki büyümemizi de yalnızca kendi yatırımımız ve kontrolümüz altındaki projelerle sürdüreceğiz" diye konuştu.

AŞAMALI KONUT MODELİ

Konut fiyatları ile gelirler arasındaki makasın açıldığına dikkat çeken Bülent Öztürk, yaptıkları araştırmada aylık geliri 75 bin TL ila 150 bin TL arasında bulunan beyaz yakalıların yüzde 81'inin önümüzdeki 10-15 yıl içinde geleneksel yöntemlerle ev sahibi olabileceğine inanmadığını aktardı. Bülent Öztürk, "Biz müşterimize doğrudan bitmiş bir konut satmıyoruz. Önce müşterimizi arsa sahibi yapıyor, ardından arsanın kalan bölümünü projenin sürdürülebilirliğini gözeterek müteahhide kat karşılığı veriyoruz. Müşterimiz süreç sonunda arsa payına karşılık gelen konuta sahip oluyor" dedi. Pandemiden bu yana Türkiye'deki arsa satışlarının 5 milyon adedi geçtiğini tahmin ettiklerini belirten Bülent Öztürk, sektörün şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini söyledi.