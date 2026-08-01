İzmir ile Almatı arasında direkt uçuşlar başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress'in İzmir-Almatı hattındaki ilk seferi, dün XQ822 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçakla 177 yolcuyla İzmir Adnan Menderes Havalimanından gerçekleştirildi. İlk uçuş kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanında uğurlama, Almatı Havalimanında ise karşılama töreni düzenlendi.

İzmir ile Almatı arasında başlatılan seferler, salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki frekans gerçekleştirilecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2026'nın ilk altı ayında 5 milyon 994 bin 584 yolcuya hizmet verirken, Almatı Havalimanı aynı dönemde 5 milyon 761 bin 269 yolcu ağırladı.

Her iki havalimanı da 2025 Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri'nde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Grup Başkanı Mete Erna, portföylerinde yer alan iki stratejik havalimanının yeni hatla birbirine bağlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Erna, "TAV Havalimanları olarak faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada havayolu iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte destinasyonlarımızın bağlantılarını güçlendirmek, turizmin gelişimine katkı sağlamak ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Bu yeni hattın da Türkiye ile Kazakistan arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.