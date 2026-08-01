İzmir'de dev çete operasyonu! Çocukları kullanıp dehşet saçtılar

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI!

Edinilen bilgiye göre, haziran ve temmuz ayları içerisinde Manisa merkezde meydana gelen iş yeri kundaklama ve ikamet kurşunlama olaylarının çocukları kullanarak gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayların aydınlatılması amacıyla ekipler tarafından teknik ve fiziki takip, kamera incelemeleri ile kapsamlı saha araştırmaları yürütüldü.