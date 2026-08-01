İzmir'de suç örgütü övgüsüne geçit yok! 3 kişi tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı. 'Suç örgütü propagandası yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.