İzmirli ekip Türkiye ikincisi oldu

İZMIR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencilerinden oluşan 'Port Ekonomi' takımı, Türkiye genelinden iddialı ekiplerin yer aldığı ÜNİ-LODER Tedarik Zinciri Oyunu Yarışması'nda ikincilik elde etti. İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri Berk Alver, Defne Hıçkıran, Ali Efe Zıh ve İbrahim Tunay'dan oluşan 'Port Ekonomi' takımı, çevrim içi gerçekleştirilen yarışmada gerçek iş senaryolarına dayalı simülasyonlar üzerinden tedarik zinciri süreçlerini deneyimleme fırsatı buldu. Yarışmanın formatı gereği bir içecek firmasının üretimden tedarike uzanan tüm operasyonel sürecini kurgulayan Port Ekonomi takımı; veri odaklı karar alma, kriz yönetimi, takım çalışması ve stratejik düşünme becerileriyle öne çıktı.