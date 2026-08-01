Haberler İzmir SON DAKİKA: İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 1 AĞUSTOS CUMARTESİ | LPG ne kadar olacak? İşte güncel rakamlar... SON DAKİKA: İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 1 AĞUSTOS CUMARTESİ | LPG ne kadar olacak? İşte güncel rakamlar... Brent petroldeki 87 dolarlık kritik seviye ve kur baskısı akaryakıt fiyatlarını doğrudan vuruyor. Motorindeki artışın ardından 'LPG ve benzine yeni zam var mı?' sorusu yanıt ararken, 1 Ağustos itibarıyla il il güncel litre fiyatları açıklandı. İşte il il son durum... HABER MERKEZİ









Brent petrolün varili, 1 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla 87 dolardan işlem görüyor. Yükselişte, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran destekli gruplara yönelik hava saldırıları ile İran'ın Orta Doğu'daki ABD güçlerine balistik füze saldırısı düzenlemesi sonucu bölgede artan jeopolitik gerilim etkili oldu. Bu gelişmeler, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Piyasalar ayrıca Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki gelişmeleri yakından izliyor. Tanker trafiğinin halen normal seviyelerin altında seyrettiği belirtilirken, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenli şekilde sürdürülmesine yönelik müzakereler devam ediyor. Uzmanlar, boğazlardaki belirsizliğin petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceğini değerlendiriyor.