SON DAKİKA: İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 1 AĞUSTOS CUMARTESİ | LPG ne kadar olacak? İşte güncel rakamlar...

Brent petrolün varili, 1 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla 87 dolardan işlem görüyor. Yükselişte, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran destekli gruplara yönelik hava saldırıları ile İran'ın Orta Doğu'daki ABD güçlerine balistik füze saldırısı düzenlemesi sonucu bölgede artan jeopolitik gerilim etkili oldu. Bu gelişmeler, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
Piyasalar ayrıca Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki gelişmeleri yakından izliyor. Tanker trafiğinin halen normal seviyelerin altında seyrettiği belirtilirken, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenli şekilde sürdürülmesine yönelik müzakereler devam ediyor. Uzmanlar, boğazlardaki belirsizliğin petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceğini değerlendiriyor.
Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon 296 bin varil arttı. Piyasalar düşüş beklerken gelen artış, gün içinde açıklanacak resmi stok verilerine yönelik beklentileri artırdı. Teknik açıdan Brent petrolde 87,71 dolar direnç, 79,96 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
1 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 67.10 TL
Motorinin litresi: 80,97 TL
LPG: 31.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 66.94 TL
Motorinin litresi: 80,82 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 68.06 TL
Motorinin litresi: 82.09 TL
LPG: 31.29 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 68.35 TL
Motorinin litresi: 82.37 TL
LPG: 31.19 TL