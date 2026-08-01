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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir Buca'daki yangın kontrol altına alındı

SON DAKİKA: İzmir Buca'daki yangın kontrol altına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangına havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise çok sayıda ekip ve araçla müdahale edilirken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındı. Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirilirken, yangının yeniden alevlenmemesi için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Buca ilçesinde ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere; 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle müdahale etti.



Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ise soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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