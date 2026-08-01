SON DAKİKA: İzmir Buca'daki yangın kontrol altına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındı. Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirilirken, yangının yeniden alevlenmemesi için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.