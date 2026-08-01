SON DAKİKA: İZMİR SU KESİNTİSİ 1 AĞUSTOS CUMARTESİ | İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşayanlar güne bu haberle başladı! İZSU ilçe ilçe listeyi paylaştı: Saatlerce su verilemeyecek. Peki sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
BALÇOVA, BAHÇELERARASI, İNCİRALTI01.08.2026 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA, FATİH01.08.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ, ÇANDARLI01.08.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN, İNCİRLİ PINAR01.08.2026 saat 08:37 ile 10:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK, ZAFER01.08.2026 saat 09:36 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA, İÇMELER01.08.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.