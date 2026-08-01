SON DAKİKA: İzmir’de yangın alarmı: İtfaiye ekiplerinden sıcak hava uyarısı





KAYNAK VE TAŞLAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLMELİ



Yangınların önemli nedenleri arasında kıvılcım çıkaran çalışmaların da bulunduğuna dikkat çeken Karaman, "Özellikle ormanlık alanlara ve kuru otların bulunduğu bölgelere yakın yerlerde kaynak, spiral, kesme ve metal işleri mümkünse ertelenmeli. Zorunlu çalışmalarda ise su tankeri veya yeterli su, yangın söndürücü ve çalışmayı takip edecek bir gözcünün hazır bulundurulması gerekir. Tarım makineleri de kuru otların bulunduğu alanlarda dikkatli kullanılmalı çünkü motor ve egzoz sıcaklığı kuru otları tutuşturabilir" dedi.



ARAÇLAR DA YANGIN RİSKİ OLUŞTURABİLİR



Vatandaşların araç kullanırken de dikkatli olması gerektiğini belirten Karaman, araçların kuru otların üzerine park edilmemesi gerektiğini söyledi. Sıcak egzoz sisteminin kuru otları tutuşturabileceğine dikkat çeken Karaman, araçlardan sigara veya yanıcı maddelerin atılmaması ve mümkünse araçlarda yangın söndürücü bulundurulması çağrısında bulundu.



EVLERİN ÇEVRESİNDEKİ KURU OTLAR TEMİZLENMELİ



Yangın riskinin yalnızca ormanlık alanlarla sınırlı olmadığını belirten Karaman, yerleşim yerlerinde de önlem alınması gerektiğini hatırlatarak, şunları söyledi:



"Evlerin çevresindeki kuru ot ve çalılar temizlenmeli, çatı ve oluklarda biriken kuru yapraklar uzaklaştırılmalı. Bahçe hortumu ve su kaynakları kullanıma hazır tutulmalı. Odun, tüp ve diğer yanıcı malzemeler bina duvarlarından uzakta muhafaza edilmeli. Elektrik hatlarında sarkma veya kıvılcım fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden ilgili elektrik dağıtım şirketine haber verilmeli. Arızalı elektrik ekipmanları kullanılmamalı. Jeneratör ve motorlu ekipmanlar kuru otlardan uzak alanlarda çalıştırılmalı. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın görüldüğü günlerde çok daha dikkatli olunmalı."



"PİKNİK VE KAMP PLANLARINI ERTELEYELİM"



Meteoroloji'nin aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar uyarılarının takip edilmesi gerektiğini belirten Karaman, yüksek riskli günlerde ormanlık alanlara giriş yasaklarına mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti. Piknik ve kamp planlarının da riskli günlerde ertelenmesi gerektiğini dile getiren Karaman, çocukların ateşle oynamaması konusunda ailelere de dikkatli olmaları çağrısında bulundu.



İTFAİYE 7 GÜN 24 SAAT GÖREVDE



İzmir İtfaiyesi'nin muhtemel yangınlara karşı 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Karaman, yangın anında vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları şu sözlerle aktardı:



"Yangın veya duman gören vatandaşlar öncelikle güvenli bir noktaya geçerek vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalı. Yangına bireysel olarak müdahale edilmemeli ve can güvenliği riske atılmamalı. Tahliye uyarıları da gecikmeden yerine getirilmeli. Yangınla mücadelede en önemli adımlardan biri yangının çıkmasını engellemektir. Bir sigara izmariti, bir cam parçası, bir kıvılcım ya da söndürülmemiş bir köz, yıllarca büyüyen ormanlarımızı tehdit edebilir. İzmir İtfaiyesi olarak 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Ancak ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğu. Gelin, yangını söndürmek zorunda kalmadan önce çıkmasını hep birlikte engelleyelim."

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