9 ilin delilleri İzmir'de çözümleniyor! Jandarmanın 'bilim üssü'nde izler delile dönüşüyor

Köse, soruşturmaların seyri açısından delilleri hataya yer vermeyecek şekilde incelediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Burada yazacağımız raporların, bu dosyaların devamındaki sürecini ve dosyalarla muhatap olan kişilerin hayatını etkileyeceklerinin farkında olarak uzmanlarımız, çok ayrıntılı ve titiz bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaları da herhangi bir hata bırakmayacak şekilde yaptıktan sonra her raporu en az iki personel, birinin yaptığı incelemeyi arkasından farklı bir kişi tekrar en başından sonuna kadar yaparak kontrol ediyor. Bittikten sonra buradan çıkan raporlarda herhangi bir hata kalmayacak şekilde, hatasız raporlar çıkarılacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun sonucunda laboratuvarlar, suçun aydınlatılmasında etkin bir rol üstlenerek görevlerini ifa ediyor."





104 HAFTALIK KRİMİNAL İNCELEME EĞİTİMİ

Binbaşı Gürdal Köse, laboratuvarların başarısında uzman personelin önemli payının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Jandarma kriminal laboratuvarları, jandarma teşkilatının bilimsel üsleridir. Burada çalışacak personel, öncelikle jandarma personeli arasından sınavla seçilir. Başarılı olan personel, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili 104 haftalık kriminal inceleme eğitimine tabi tutulur. Eğitim sonucunda başarılı olan personel kriminal laboratuvarlarında uzman personel olarak çalışır. Jandarma Kriminal Başkanlığı içerisinde tüm laboratuvarlarda standart aynı yöntemlerle incelemeler ve eğitimler yapılır. Bu 4 laboratuvar içerisinde personelin değişimi sağlandığı için her laboratuvarda aynı raporlar standart şekilde çıkar."

Yıllık ortalama 25 bin dosyaya baktıklarını dile getiren Köse, bu yıl şimdiye kadar 8 bin 700 dosyadan toplam 86 bin 850 bulgunun incelendiğini ifade etti.