Evinin bahçesini atölyeye çevirdi

İZMIR'IN Buca ilçesinde emekli resim öğretmeni Zümrüt Özmen (75), evinin bahçesini sanat atölyesine dönüştürdü. Özmen, çalışmalarında klasik resim tekniklerinin dışına çıkarak kumaş, naylon, kurumuş ot ve atık malzemeleri de kullanıyor. Özmen, düz zeminler yerine kumaş, yarı plastik ve naylon gibi farklı yüzeylerde çalışarak, kurumuş otlar ve atık malzemeleri de kullandı. Bugüne kadar yaklaşık 40 sergi açtığını ifade eden Özmen, "Bahçem atölyem gibi oldu. Klasik bir fırça ressamı değilim. Buradan geçen bir çocuk da çok ilgi gösteriyor. Mahalle esnafının da takdirle karşılaması ve sanata ilgi duymaları beni inanılmaz mutlu ediyor" dedi.