Haberler İzmir İzmir’in sabah kokusu Boyoz: 500 yıllık gelenek İzmir’in sabah kokusu Boyoz: 500 yıllık gelenek Çıtır çıtır hamuru, sevilerek tüketilen tahinli veya sade haliyle İzmir’in kahvaltı kültürünün mutlak kralı boyoz, İspanya’dan 15. yüzyılda İzmir’e uzanan köklü bir göç hikâyesini ve usta ellerde şekillenen 500 yıllık bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. HABER MERKEZİ













Güne İzmir'de başlamanın tek ve değişmez bir kuralı vardır: Fırından yeni çıkmış, dumanı üstünde tüten bir boyoz ve yanına demli bir çay... Sadece bir hamur işi değil, kentin kimliğinin en lezzetli simgesi olan boyoz, aslında yüzyıllara meydan okuyan derin bir kültür mirası. Peki, her sabah kapısında kuyruk olunan bu eşsiz lezzet, İspanya'dan İzmir limanına nasıl uzandı ve bu zanaat nesilden nesile nasıl aktarıldı?





İSPANYA'DAN İZMİR LİMANINA UZANAN MİRASI

Kelime kökeni İspanyolca "küçük somunlar" anlamına gelen bollos kelimesinden gelen boyoz, 1492 yılında İspanya'dan sürgün edilerek Osmanlı topraklarına sığınan Sefarad Yahudileri tarafından İzmir'e getirildi. Özellikle Alsancak, Karataş ve Havra Sokağı gibi kentin tarihi akslarında şekillenen bu lezzet, kısa sürede tüm İzmir'in ortak mirası haline geldi. Diğer hamur işlerinden farklı olarak içerdiği yoğun sıvı yağ ve tahin dengesi, boyozu başka hiçbir şehirde taklit edilemeyen benzersiz bir tada kavuşturdu.