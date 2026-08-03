Haberler İzmir Kavurucu sıcaklara karşı İzmir modu: Körfez rüzgârında hayatta kalma rehberi! Kavurucu sıcaklara karşı İzmir modu: Körfez rüzgârında hayatta kalma rehberi! Termometrelerin 40 dereceyi devirdiği, asfaltın eridiği bu günlerde İzmir’de serin kalmak bir sanat haline geldi. Klimalı odalara kapanmadan, Ege’nin bu yakıcı sıcaklarından minimum hasarla ve en keyifli şekilde korunmanın yollarını sizin için derledik. HABER MERKEZİ













İzmir'de yaz demek; deniz, güneş ve kordon keyfi demektir ama saat 14.00'ü gösterip termometreler tavan yaptığında işler değişir. Nem ve sıcaklığın birleştiği o meşhur İzmir havası, insanı adeta çarpar. Peki, bu kavurucu sıcaklarda "İzmir usulü" nasıl serinlenir? İşte hem sağlığınızı koruyacak hem de yazın tadını çıkarmanızı sağlayacak hayat kurtarıcı tavsiyeler:





"GÖLGE ADAM" TAKTİĞİ: SAATLERE DİKKAT!

İzmirli bilir; öğle güneşine kalmak adeta ateşe yürümektir.

11.00 ile 16.00 Arası Eve Kapanın (Ya da Gölgelere Sığının): Zorunlu olmadıkça bu saatlerde dışarı çıkmayın. Eğer dışarıdaysanız Kemeraltı'nın tarihi hanları gibi serin ve gölgeli geçitleri tercih edin.

Kıyafet Seçimi: Sentetik kumaşları tamamen unutun. Açık renkli, keten veya saf pamuklu, bol kesim kıyafetler vücudunuzun nefes almasını sağlar ve sizi güneşten korur.