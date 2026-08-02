Levent Üzümcü'den İzmir Şehir Tiyatroları çalışanlarına zulüm! Mahkeme kararına rağmen göreve dönüş yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) kurucu kadrosunda yer alan oyuncu ve yönetmen Özlem Karabay'ın, tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü tarafından görevine son verilmesinin ardından açtığı işe iade davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre, Karabay, yaklaşık 16 aydır devam eden hukuki sürecin istinaf mahkemesinin kararıyla sonuçlandığını ve işe iade kararının kesinleştiğini duyurdu. İş akdinin hukuka aykırı şekilde feshedildiğinin hem ilk derece mahkemesi hem de istinaf mahkemesi tarafından tespit edildiğini belirten sanatçı görevine iade edilmesi gerektiğinin kesinleştiğini ifade etti ve Üzümcü'nün adaletini beklemeye başladı.

Daha önce süreçle ilgili haberler yapmıştım. Hatırlatayım. Karabay'ın iş akdi, Mart 2025'te İzBBŞT'deki görevinden çıkarılmasıyla sona ermişti. O dönemde yaptığı açıklamada, Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek İzmir'e döndüğünü, kurucuları arasında yer aldığı tiyatronun kuruluş sürecinde yaklaşık dört yıl emek verdiğini dile getirmişti.