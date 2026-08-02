Haberler İzmir Son dakika: Bakan Yumaklı duyurdu: İzmir Buca, Aydın Çine ve Balıkesir Susurluk yangınları tamamen kontrol altına alındı Son dakika: Bakan Yumaklı duyurdu: İzmir Buca, Aydın Çine ve Balıkesir Susurluk yangınları tamamen kontrol altına alındı Son dakika haberleri... Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda Aydın-Çine, Balıkesir-Susurluk ve İzmir-Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. İHA









Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.





Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınları tamamen kontrol altına alındı. Rüzgârın şiddetini artırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülkemiz genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik.