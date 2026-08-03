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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 AĞUSTOS PAZARTESİ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 18 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 AĞUSTOS PAZARTESİ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 18 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 3 Ağustos pazartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:



Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 3 Ağustos Pazartesi İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI

ALİAĞA / İZMİR Çalışma

Bozköy

10:00 - 16:30

BAYINDIR / İZMİR Çalışma

Cumhuriyet, Yeşilova

09:00 - 17:00

BERGAMA / İZMİR Çalışma

Örenli

10:00 - 17:00



BORNOVA / İZMİR Çalışma

Serintepe

09:00 - 13:00

Merkez

09:00 - 13:00

Gürpınar

13:00 - 17:00

Yakaköy

10:00 - 13:00



ÇEŞME / İZMİR

Germiyan

08:30 - 17:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Atakent

10:00 - 16:00

Zübeyde Hanım

09:00 - 17:00

Mustafa Kemal

09:00 - 17:00



KİRAZ / İZMİR

Emenler

09:30 - 17:30

MENEMEN / İZMİR

Ahıhıdır

12:00 - 13:00

29 Ekim

09:00 - 15:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Atatürk

06:00 - 13:00

Çamtepe

10:00 - 16:00



SELÇUK / İZMİR

Şirince

10:00 - 16:00

TORBALI / İZMİR

19 Mayıs

09:00 - 17:00

Tepeköy

09:00 - 17:00

Ertuğrul

09:00 - 17:00



URLA / İZMİR

Kuşçular

09:00 - 15:00

Bademler

10:00 - 16:00

Atatürk

09:30 - 17:30

Denizli

09:00 - 11:00

Özbek

10:30 - 16:30

BUCA / İZMİR

Hürriyet

09:00 - 16:00



KONAK / İZMİR

Cengiz Topel

09:30 - 16:00

MENDERES / İZMİR

10:00 - 16:00

GAZİEMİR / İZMİR

Emrez

10:00 - 11:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Payamlı

10:00 - 16:00

BAYRAKLI / İZMİR

75. Yıl

11:00 - 13:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Kavacık

10:00 - 16:00

Peker

09:00 - 17:00

Bahriye Üçok

09:00 - 17:00

Aydın

10:00 - 11:00

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