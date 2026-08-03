İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 AĞUSTOS PAZARTESİ | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 18 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 3 Ağustos Pazartesi İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI
ALİAĞA / İZMİR Çalışma
Bozköy
10:00 - 16:30
BAYINDIR / İZMİR Çalışma
Cumhuriyet, Yeşilova
09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR Çalışma
Örenli
10:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma
Serintepe
09:00 - 13:00
Merkez
09:00 - 13:00
13:00 - 17:00
Yakaköy
10:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
08:30 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Atakent
10:00 - 16:00
Zübeyde Hanım
09:00 - 17:00
Mustafa Kemal
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Emenler
09:30 - 17:30
MENEMEN / İZMİR
Ahıhıdır
12:00 - 13:00
29 Ekim
09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Atatürk
06:00 - 13:00
Çamtepe
10:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
19 Mayıs
09:00 - 17:00
Tepeköy
09:00 - 17:00
Ertuğrul
09:00 - 17:00
URLA / İZMİR
Kuşçular
09:00 - 15:00
Bademler
10:00 - 16:00
Atatürk
09:30 - 17:30
Denizli
09:00 - 11:00
Özbek
10:30 - 16:30
BUCA / İZMİR
Hürriyet
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Cengiz Topel
09:30 - 16:00
MENDERES / İZMİR
10:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Emrez
10:00 - 11:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Payamlı
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
75. Yıl
11:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık
10:00 - 16:00
Peker
09:00 - 17:00
Bahriye Üçok
09:00 - 17:00
Aydın
10:00 - 11:00