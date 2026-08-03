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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 3 AĞUSTOS PAZARTESİ | İZSU DUYURDU

İZMİR SU KESİNTİSİ 3 AĞUSTOS PAZARTESİ | İZSU DUYURDU

İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 3 Ağustos Pazar İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 3 Ağustos Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ

BEYDAĞ KARAOBA
03.08.2026 saat 10:12 ile 12:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR ZAFER
03.08.2026 saat 11:31 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR ATATÜRK, MENDERES
03.08.2026 saat 10:24 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KONA KALSANCAK
03.08.2026 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK BOĞAZİÇİ, EMİR SULTAN, GÜNEY
03.08.2026 saat 09:19 ile 12:19 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇUKURALTI
03.08.2026 saat 11:26 ile 13:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ATATÜRK
03.08.2026 saat 08:26 ile 12:26 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ÇAMTEPE, GÖDENCE, GÖLCÜK
03.08.2026 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI AYRANCILAR, İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY
03.08.2026 saat 10:51 ile 14:51 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

URLA KALABAK, YENİCE
03.08.2026 saat 10:32 ile 13:32 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ŞİFNE
03.08.2026 saat 10:47 ile 12:47 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ TÜRKMEN
03.08.2026 saat 11:35 ile 14:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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