İZMİR SU KESİNTİSİ 3 AĞUSTOS PAZARTESİ | İZSU DUYURDU

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 3 Ağustos Pazar İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BEYDAĞ KARAOBA
03.08.2026 saat 10:12 ile 12:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR ZAFER
03.08.2026 saat 11:31 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR ATATÜRK, MENDERES
03.08.2026 saat 10:24 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONA KALSANCAK
03.08.2026 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK BOĞAZİÇİ, EMİR SULTAN, GÜNEY
03.08.2026 saat 09:19 ile 12:19 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ÇUKURALTI
03.08.2026 saat 11:26 ile 13:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ATATÜRK
03.08.2026 saat 08:26 ile 12:26 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ÇAMTEPE, GÖDENCE, GÖLCÜK
03.08.2026 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR, İNÖNÜ, TÜRKMENKÖY
03.08.2026 saat 10:51 ile 14:51 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK, YENİCE
03.08.2026 saat 10:32 ile 13:32 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ŞİFNE
03.08.2026 saat 10:47 ile 12:47 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ TÜRKMEN
03.08.2026 saat 11:35 ile 14:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.