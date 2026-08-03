İzmir'deki korkunç cinayette gerekçeli karar açıklandı: 'Erkeklik gururum kırıldı' savunması kabul edilmedi

Olay anını gösteren kameraların incelemesinin ardından Gacar'ın Fatma Kara'yı boynundan tutarak yaklaşık 4 metre sürüklediği, ardından yere yatırarak 3 kez vücudunu kaldırıp yere vurduğu ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Olayda Kara'nın, Gacar'a yönelik herhangi bir saldırısının bulunmadığı da iddianamede yer aldı. Olgun Gacar'ın savunmalarının üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilirken, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Toplanan deliller doğrultusunda Gacar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Davanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda; sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer verilmedi. Gerekçeli kararda sanığın, savunmasında, Kara'nın hakaret dolu sözleriyle erkeklik gururunun kırıldığını, bu sebeple bir anlık öfke sonucu cinnet halinde eylemi gerçekleştirdiğini beyan ettiğine dikkat çekildi. Buna karşın mahkeme heyeti, Kara'nın sanığa karşı söylediği iddia edilen sözlerin soyut beyan kapsamında kaldığına dikkat çekilip, haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer verilmediği belirtildi.

KAMERA VE OTOPSİ SONUCU DA KARARDA

Gerekçeli karara kamera görüntüleri de girdi. Bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde; sanığın öldürdüğü Kara'yı boyun kısmından tutarak yaklaşık 4 metre sürüklediği ve akabinde yere yatırdığı, 3 defa vücudunu kaldırıp yere vurduğu ve bu halde bıraktığına dikkat çekildi. Yine otopsi raporunda Kara'nın ölümünün kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde çok sayıda ayrıklı kırık (kubbe ve kaide), beyin zarları arasında kanama (subaraknoid kanama) ve beyin, beyincik, beyin sapında yaygın doku harabiyeti (kontüzyon) nedeniyle meydana geldiği bilgisine de yer verildi. Gerekçeli kararda, Yargıtay içtihatlarına göre sanığın kasten öldürme suçuna vücut verdiği değerlendirildiği, Kara'nın ölümünün sanık Olgun Gacar'ın eyleminden ileri geldiği anlaşıldığına da dikkat çekildi. Bu gerekçelerle sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği kaydedildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ DE UYGULANMADI

Verilecek cezanın sanık üzerindeki ıslah edici etkisi, dolayısıyla ileride suç işlemekten çekineceğine yönelik mahkeme heyetinde, hiçbir kanaat oluşmadığı da vurgulandı. Sanığın samimi şekilde pişmanlığını söz ve davranışlarıyla ortaya koymaması, cezanın caydırıcı olması gereken etkisi, cezanın uyarma amacı doğrultusunda umulan yarar ve varılan kanaate göre tahfif sebeplerinin oluşmadığının anlaşılması nedeniyle iyi hal indirimi de uygulanmadığı gerekçeli kararda yer aldı.