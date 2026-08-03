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Haberler İzmir Seferihisar açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Seferihisar açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar Akvaryum Koyu'nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Lastik botu durduran ekipler 1'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli karada gözaltına alındı.
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