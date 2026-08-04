Güneş kremi ve gözlük aksesuar değil, ihtiyaç

İzmir Şehir Hastanesi
uzmanları, yaz aylarının gelmesiyle güneşin zararlı etkilerine karşı uyarılarda bulundu. Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meltem Türkmen, güneş
koruyucuların yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca kullanılması gerektiğini belirterek, "En pahalısı değil, doğru kullanılan güneş koruyucu etkindir" dedi. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Utku Kabataş ise, "Nasıl cildimizi güneş kremiyle koruyorsak, gözlerimizi de uygun güneş gözlüğüyle korumamız gerekiyor. Güneş kremi ve gözlük aksesuar değil, sağlık ihtiyacı" diye konuştu.