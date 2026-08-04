İZDENİZ’de üst düzey değişim

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDENİZ'de yeni dönem başladı. İZDENİZ'de yönetim değişikliği tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yönetim kurulu başkanlığına İZSU Genel Müdürü'nü, genel müdürlük görevine ise Akın Satkan'ı atadı.

YÖNETİM YENİDEN ŞEKİLLENDİ

buna göre İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan atanırken, şirketin Genel Müdürlüğü görevine ise Akın Satkan getirildi. Yakın zamanda emekli olan Akın Satkan ise Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanı görevinde bulunuyordu. Yeni atamalarla birlikte kentin deniz ulaşımını yürüten İZDENİZ'de yönetim kadrosu yeniden şekillendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz haftalarda İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler'i görevden almıştı. Görevden alma kararı sonrası İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım da görevinden istifa etmişti.