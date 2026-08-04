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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 13 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 13 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 13 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 5 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:



Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 13 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 5 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI

BERGAMA / İZMİR

Ayazkent
10:30 - 18:00

Yukarıkırıklar
10:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Çilekli
08:30 - 13:00

Yakaköy
13:00 - 17:00



ÇEŞME / İZMİR

Celal Bayar
08:30 - 16:30

DİKİLİ / İZMİR

İsmetpaşa
09:00 - 15:00

FOÇA / İZMİR

Hacıveli
13:30 - 17:00



KEMALPAŞA / İZMİR

Ulucak Cumhuriyet
09:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Günlüce, Mescitli, Hacıhasan, Kemer
09:00 - 17:00

Bayırlı
09:00 - 15:30



SEFERİHİSAR / İZMİR

Atatürk
06:00 - 13:00

Akarca
09:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR

Tepeköy, Ertuğrul
09:00 - 17:00



ÇİĞLİ / İZMİR

Sasallı Merkez
10:00 - 12:00

GAZİEMİR / İZMİR

Fatih
10:00 - 16:00

BAYRAKLI / İZMİR

Turan
09:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Günaltay, Kibar, Günaltay, Ali Fuat Cebesoy
09:00 - 17:00

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