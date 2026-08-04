İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 13 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 13 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 5 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI
BERGAMA / İZMİR
Ayazkent
10:30 - 18:00
Yukarıkırıklar
10:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Çilekli
08:30 - 13:00
Yakaköy
13:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar
08:30 - 16:30
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
13:30 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Cumhuriyet
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Günlüce, Mescitli, Hacıhasan, Kemer
09:00 - 17:00
Bayırlı
09:00 - 15:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Atatürk
06:00 - 13:00
Akarca
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Tepeköy, Ertuğrul
09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
10:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Turan
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Günaltay, Kibar, Günaltay, Ali Fuat Cebesoy
09:00 - 17:00