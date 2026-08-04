İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI, HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı