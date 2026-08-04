İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI, HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yeni hava durumu raporunu yayımladı. Karadeniz ve Akdeniz'in Toroslar kesimi için yerel sağanak yağış uyarısı yapılırken, Ege'deki durum merak konusu oldu. Peki, İzmir'de yağmur var mı, hava kaç derece olacak? İşte il il güncel hava durumu detayları..
İŞTE BÖLGELERİMİZDE İL İLHAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık