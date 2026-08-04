İzmir’e yeni adliye binası ve Hakimevi geliyor

İzmir
'de yargı hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik iki önemli projede sona gelindi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Halkapınar'da kiralanan yeni adliye ek hizmet binası ile yapımı devam eden İzmir Hakimevi'nin yeni adli yıl açılış sürecinde hizmete alınması hedefleniyor. Her iki tesisin açılışının Adalet
Bakanı Akın Gürlek
'in katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. İzmir'de artan yargı hizmeti ihtiyacına yönelik hazırlanan Halkapınar'daki ek hizmet binasının, modern donanımları ve vatandaş odaklı tasarımıyla hizmet vereceği belirtildi. Yeni adliye ek hizmet binasında 35 modül mahkeme kapasitesi bulunurken, duruşma salonlarına erişimin kolaylaştırılması, engelli vatandaşların kullanımına uygun alanların oluşturulması ve çevreci yapı özelliklerinin öne çıkarılması planlandı.