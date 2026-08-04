SON DAKİKA: İzmir Menderes Belediyesi'ne operasyon! İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı M.T, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İ.Y, Plan Proje Müdürü D.P, Yapı Kontrol Müdürü Ö.Y, eski Plan Proje Müdür Vekili Y.U, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili H.Y, belediye meclis üyesi E.P, belediye personeli Ö.C.K. ve A.B.Y. ile İ.P, M.P. ve A.P. ile belediye meclis üyesi F.H, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili S.D. gözaltına alındı.