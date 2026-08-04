SON DAKİKA: Özgür Özel'in belediye hesabı tutmadı! İzmir'de dikkat çeken Cemil Tugay iddiası!

157 BELEDİYE ÖZEL'LE GİTTİ Yeni Parti kurulmadan önce beldeler hariç toplam 320 belediyesi bulunan CHP, Özgür Özel ve ekibinin ayrılığı sonrası tarihi bir bölünme yaşadı. Şu ana kadar 157 belediye CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti. Bu belediyeler arasında Manisa ve Denizli dışında büyükşehir belediyesi bulunmuyor.

BÜYÜKŞEHİRLER CHP'DE Bu süreçte 163 belediye ise CHP'de kalma kararı aldı. Gözlerin çevrildiği İstanbul, Ankara, Balıkesir, Adana ve Mersin gibi 9 büyükşehir belediyesi hala CHP çatısı altında hizmet veriyor.

CEMİL TUGAY CHP'YE Mİ DÖNECEK?

Özgür Özel ile yollarını ayırdıktan sonra bağımsız kalan ve ne yapacağı belirsizliğini koruyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ise CHP'ye geri dönme ihtimali olduğu iddia ediliyor.

BAŞKANLARLA TOPLANTI



Önümüzdeki günlerde 81 il başkanını Genel Merkezde toplamaya hazırlanan CHP yönetimi, ardından belediye başkanlarıyla da toplantı yapmaya hazırlanıyor.

Söz konusu toplantılarla parti içerisindeki birlik ve beraberliğin gözler önüne serilmesi, eylül ayında başlatılması planlanan kongre takvimine dönük de son istişarelerin yapılması hedefleniyor.