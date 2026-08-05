Çiğli Belediyesi’ndeki çelenk rezaletine soruşturma açıldı

Çiğli
Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız
, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ndeki resmi törende yaşanan çelenk sunma organizasyonundaki eksikliklere dair konuştu. Çiğli Belediyesi
'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yıldız, törende çelenk sunumu sırasında zabıta personelinin hazır bulunmaması ve görevlilerin kıyafet kurallarına uygun hareket etmemesi nedeniyle yapılan eleştirileri kabul etti. Yıldız, organizasyonda görevli 4 personel hakkında idari soruşturma başlattıklarına dikkat çekerek, "Kabul ediyoruz çok büyük bir eksik var" diye konuştu.