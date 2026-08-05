Minik Edip’in hayali gerçek oldu

İzmir
ESHOT Genel Müdürlüğü, gününün büyük bölümünü evinin penceresinden belediye otobüslerini izleyerek geçiren 12 yaşındaki özel gereksinimli Edip Vurhan'ın otobüs şoförü olma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Vurhan ailesinin talebine ilgisiz kalmayan ESHOT yetkilileri, Edip'i Gediz Atölyesi'nde ağırladı. Vurhan ailesini, ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Semih Kök ile kurum yöneticileri karşıladı. Kök, Edip'e SHOT şoförlerinin görev sırasında kullandığı mavi gömlek ve lacivert pantolon hediye etti. Şoför üniformasını giyerek otobüsün direksiyonuna geçen Edip, unutamayacağı bir gün yaşarken, ailesi de bu özel anın mutluluğunu paylaştı.