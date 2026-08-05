Oğlu ve eski eşini ezen babaya 20 yıl 6 ay hapis

İzmir'in Menemen ilçesinde eski eşi Hatice Ekiz (38) ile 9 yaşındaki oğlunu otomobiliyle ezerek yaralayan Hamit Göksel Yılmaz'a (45) verilen 20 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Menemen 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın eylemini kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YOK

teşebbüs aşamasında kaldığı için ceza 18 yıla indirildi. Sanık ayrıca oğluna yönelik "çocuğa karşı olası kastla kasten yaralama" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulanmadı.