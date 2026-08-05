Pompalı tüfekle oğlunu öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi'nde önceki sabah saat 08.30 sıralarında baba ile oğul arasında tartışma çıktı. Selçuk Aktan ile oğlu Ender Aktan arasındaki sözlü atışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Bunun üzerine 67 yaşındaki baba, pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Ağır yaralanan 33 yaşındaki Ender Aktan kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, Selçuk Aktan'ı olay yerinde gözaltına alırken, Ender Aktan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.