SMA’lı Zümra bebek için umut ışığı yandı

Buca'da yaşayan Fazıl ve Rabia Eren (39) çiftinin 13 Ekim 2024'te dünyaya gelen kızları Zümra'ya, henüz 9 günlükken topuk kanı taraması sonucunda Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 teşhisi konuldu. 12 yaşında Faruk ve 16 yaşında Gülsena adında iki kardeşi daha bulunan Zümra'nın yurt dışındaki gen tedavisine gidebilmesi amacıyla başlatılan 1 milyon 820 bin dolarlık bağış kampanyasında yüzde 99 seviyesine ulaşıldı.18 aydır süren zorlu bir süreç geçirdiklerini anlatan baba Fazıl Eren, kampanyanın tamamlanması için Türkiye'ye çağrıda bulundu. Kampanyanın Şubat 2025'te valilik izniyle açıldığını belirten Eren, "Buca Gediz Mahallesi halkı olarak kenetlendik. Balıkesir Gönen'deki gönüllülerimizin de çabalarıyla tüm Türkiye'den destek topladık. Zümra bu savaşı kazanan bebeklerden biri olacak" diye konuştu. Almanya'da uygulanacak tedavi için tek engelin kalan son miktar olduğunu ifade eden baba Eren, "Sadece 600 bin lira açığımız kaldı. İlgi gösterilirse, kampanyamız bugün bile bitebilir. Pasaportlarımız hazır, hemen yola çıkacağız. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

'KAS KAYBI YAŞAMADI'

Minik Zümra'nın fiziki durumunun iyi olduğunu belirten baba Fazıl Eren, "Allah'ın izniyle kızımız herhangi bir kas kaybı yaşamadan ilacına kavuşacak" ifadelerini kullandı.