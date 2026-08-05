SON DAKİKA: İzmir'de yolsuzluk soruşturması! Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR VE MALATYA'DA YAKALANDILAR
Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni delil ve bağlantılar doğrultusunda çalışmaların devam ettiği belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma dosyasındaki irtibatlarının incelendiği kaydedildi.