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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir'de yolsuzluk soruşturması! Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı!

SON DAKİKA: İzmir'de yolsuzluk soruşturması! Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı, şüphelilerin daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettiklerinin tespit edildiği bildirildi.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR VE MALATYA'DA YAKALANDILAR

Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni delil ve bağlantılar doğrultusunda çalışmaların devam ettiği belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma dosyasındaki irtibatlarının incelendiği kaydedildi.

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