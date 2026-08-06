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Haberler İzmir Balıkçıların imdadına sahil güvenlik yetişti

Balıkçıların imdadına sahil güvenlik yetişti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Balıkçıların imdadına sahil güvenlik yetişti
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun açıklarındaki balıkçı teknesinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Teknedeki 5 kişiden 4'ü kurtarılarak Karaburun Sahil Güvenlik İskelesi'ne ulaştırıldı. Balıkçı teknesinin, taşıtta kalan kaptan tarafından bulunduğu bölgeden kurtarılacağı bilgisinin alındığı ifade edildi.
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