Gültepe’de yol yok toz çok

İzmir'ın Konak ilçesine bağlı Gültepe semti, doğalgaz ve İZSU altyapı çalışmalarının ardından yarım bırakılan yol projeleriyle adeta unutulmuş bir bölgeye dönüştü. Mahalle esnafı ve sakinleri, yıllardır devam eden mağduriyetlerinin her gün artarak büyümesine isyan etti. Mahalleli adına konuşan Gültepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Toğul, altyapı ve yol sorunlarının bölgeyi yaşanmaz hale getirdiğini söyledi. Toğul, "Semtimizde doğalgaz çalışmaları başlamadan önce de altyapı sıkıntılarımız vardı. Yetkililer tarafından çalışma izni alan müteahhitler, vatandaşı düşünmeden kendi kafalarına göre işlem yapıyorlar. Gelişigüzel kazılan ve altyapı işlemleri yarım bırakılan yollardan geçen araçlar zarar görüyor. Ben burada aracıma yedi ayda tam iki kez bakım yaptırmak zorunda kaldım. Yollar toz ve çamur içinde kaldı. Vatandaş büyük sorun yaşıyor" diye konuştu.