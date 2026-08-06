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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi kira-alışveriş yardımını artırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kira-alışveriş yardımını artırdı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir Büyükşehir Belediyesi kira-alışveriş yardımını artırdı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik Emekli Desteği Programı'nı güçlendirdi. Ağustos ayından itibaren kira ve alışveriş destekleri 2 bin 500 TL'den 4'er bin TL'ye çıkarıldı. Böylece iki destekten yararlanan emeklilere aylık toplam 8 bin TL katkı sunulacak. İlk 4 metreküp suyun ücretsiz, üzerindeki tüketimin ise yüzde 50 indirimli sağlandığı uygulama da devam ediyor. Emekli Desteği Programı başvuruları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi başvuru portalı üzerinden çevrim içi olarak alınıyor.
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