İzmir Büyükşehir Belediyesi kira-alışveriş yardımını artırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi
, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik Emekli Desteği Programı'nı güçlendirdi. Ağustos ayından itibaren kira ve alışveriş destekleri 2 bin 500 TL'den 4'er bin TL'ye çıkarıldı. Böylece iki destekten yararlanan emeklilere aylık toplam 8 bin TL katkı sunulacak. İlk 4 metreküp suyun ücretsiz, üzerindeki tüketimin ise yüzde 50 indirimli sağlandığı uygulama da devam ediyor. Emekli Desteği Programı başvuruları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi başvuru portalı üzerinden çevrim içi olarak alınıyor.