İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli'nde feci kaza! TIR ile kamyon birbirine girdi: Yaralılar var

Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın kabini koparak yola düşerken 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.