İzmir polisi suçlulara geçit vermedi

İzmir
Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 Temmuz - 02 Ağustos tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler 118 aranan şahsı da yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz - 02 Ağustos tarihlerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, 320,51 gram narkotik madde, 1.505 adet uyuşturucu hap, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Öte yanan 14 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188), 83 şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak suçlarından işlem yapılırken, 118 aranan şahıs yakalandı, 83 şahıs ise tutuklandı.