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İzmir'de kan donduran olay: Kalbinden bıçaklanan çocuk hayata tutundu

İzmir'de iki grup arasında çıkan kız meselesi kavgası kanlı bitti; 15 yaşındaki Mehmet D. kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerinde kalbi duran ve hastanedeki müdahalelerle yeniden hayata döndürülen çocuk tedavi altına alınırken, olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

SABAH

Giriş Tarihi:

Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet D.'nin hastanede kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve ardından ameliyata alındığı öğrenildi.

Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.

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