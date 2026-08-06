İzmir'de yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Yavru kedi ölümden döndü...

Olay, Bornova ilçesindeki bir caddede meydana geldi. Trafikte aracıyla seyir halinde olan sürücü, yolun ortasında duran ve diğer araçların aldırış etmediği yavru kediyi fark ederek durdu.

Yavru kediyi ezilmekten kurtarmak amacıyla bulunduğu yerden almak isteyen sürücü, kedinin korkarak aracın altına girdiğini fark etti. Eğilerek yaptığı kontrolde yavru kedinin aracın motor boşluğuna saklandığını gören sürücü, aracıyla yol ortasında kalarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.





SERVİSTE LİFT KALDIRILARAK KURTARILDI



İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yavru kedi, motor boşluğunun daha da iç kısmına girdi. İtfaiye ekiplerince çıkarılamayan kedi için sürücü tarafından olay yerine çekici çağrıldı.