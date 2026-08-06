İzmir'deki yolsuzluğu ses kayıtları ortaya çıkardı! İmar skandalında taksitli rüşvet iddiası...

Bilirkişi raporunda çözümlenen ses kayıtlarına göre, ruhsat ve tapu onayları karşılığında istenen rakamlar üzerinde taraflar arasında sert tartışmaların yaşandığı anlaşıldı. Görüşmelerde yetkili kişinin onaylar için önce 500 bin TL, ardından 800 bin TL talep ettiği konuşmalara yansıdı.