İzmir'deki yolsuzluk soruşturmalarının merkezindeki isim Veli Ağbaba oldu

Manisa Milletvekili ve yakın dostu Özgür Özel ile birlikte CHP'den Yeni Parti'ye geçen Veli Ağbaba'nın adı ilk olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında öne çıktı. Geçtiğimiz yıl tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanarak, 2024 yerel seçimleri öncesinde babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba'nın kendisinden 1 milyon Euro istediğini iddia etti.
1 MİLYON EURO RÜŞVET VERDİ
Babasının onayı ile adaylık sürecinde sırt çantası ile CHP genel merkezine 1 milyon Euro götürdüğünü anlatan oğul Böcek, bir proje tanıtım toplantısında da Ağbaba'nın isteği üzerine Özgür Özel'e ulaştırılması için siyah poşet içinde 200 bin dolar nakit para verdiğini itiraf etti. Veli Ağbaba ise suçlamaları kesin bir dille reddederek, olayı bir "çete organizasyonu ve alçakça bir iftira" olarak nitelendirdi. İzmir'deki belediyelere yönelik operasyonlardan da Veli Ağbaba'nın isminin çıkması tesadüfün böylesi dedirtti. Sürecin ilk dikkat çeken ayağı Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması oldu. Operasyonda Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alınırken, MASAK incelemelerinde Akyılmaz'ın hesabından Ağbaba'nın hesabına para transferi bulunduğu iddiası soruşturma dosyasına girdi.
SÜLEYMAN EKİNCİ İLE İRTİBATLI
Ardından Güzelbahçe ve Balçova belediyelerini kapsayan soruşturmalarda da Ağbaba'nın adı, savcılık dosyalarına yansıyan çeşitli iddialar kapsamında yeniden gündeme geldi. Dosyalar bununla da sınırlı kalmadı. Bu kez Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba, hesabına kaynağı belli olmayan yüksek tutarda para girişi olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmada Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal ile birlikte tutuklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik son yolsuzluk operasyonunda ise Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bir kişi daha gözaltına alındı. Ağabey Ağbaba ile birlikte gözaltına alınan kişinin daha önceki rüşvet operasyonunda tutuklanan yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve belediye şirketi Egeşehir Yapı eski Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.
HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne daha önce yapılan operasyonda ise, Ekinci ile bir inşaat firmasının yetkilisi Salih Eren, yine bir inşaat firmasının yetkilisi Muzafer Özpolat ile dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Veli Ağbaba hakkında hazırladığı fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekede, yerel seçim sürecinde İzmir ve çevresindeki belediyelerle bağlantılı bazı maddi menfaat iddialarına yer verildiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca Yeni Parti Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
KİLİT İSİM VELİ AĞBABA ÇIKTI
Ağbaba'nın ayrıca Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı şekilde pazarlık usulüyle istediği şirkete verilmesi konusunda maddi menfaat sağladığı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanılmak amacıyla İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddia edildi. Başsavcılık, Veli Ağbaba'nın da "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçunu işlediği iddiasıyla Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Bugüne kadar soruşturmalara konu olan yolsuzluk ve rüşvet iddialarının hemen hemen hepsinde Veli Ağbaba'nın kilit isim olması dikkat çekiyor.