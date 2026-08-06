İzmir'deki yolsuzluk soruşturmalarının merkezindeki isim Veli Ağbaba oldu

Manisa Milletvekili ve yakın dostu Özgür Özel ile birlikte CHP'den Yeni Parti'ye geçen Veli Ağbaba'nın adı ilk olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında öne çıktı. Geçtiğimiz yıl tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanarak, 2024 yerel seçimleri öncesinde babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba'nın kendisinden 1 milyon Euro istediğini iddia etti.

1 MİLYON EURO RÜŞVET VERDİ

Babasının onayı ile adaylık sürecinde sırt çantası ile CHP genel merkezine 1 milyon Euro götürdüğünü anlatan oğul Böcek, bir proje tanıtım toplantısında da Ağbaba'nın isteği üzerine Özgür Özel'e ulaştırılması için siyah poşet içinde 200 bin dolar nakit para verdiğini itiraf etti. Veli Ağbaba ise suçlamaları kesin bir dille reddederek, olayı bir "çete organizasyonu ve alçakça bir iftira" olarak nitelendirdi. İzmir'deki belediyelere yönelik operasyonlardan da Veli Ağbaba'nın isminin çıkması tesadüfün böylesi dedirtti. Sürecin ilk dikkat çeken ayağı Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması oldu. Operasyonda Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alınırken, MASAK incelemelerinde Akyılmaz'ın hesabından Ağbaba'nın hesabına para transferi bulunduğu iddiası soruşturma dosyasına girdi.